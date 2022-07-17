هاتف رياض محرز المكسور يثير السخرية.. وهو يرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار هاتف المهاجم الدولي الجزائري، رياض محرز، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى ردا وتوضيحاً من نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقبل توجهه مع فريقه إلى الولايات المتحدة، نشر محرز صورة عبر صفحته على “تويتر”، أمس السبت، وبيده هاتف مكسور.

كما أثارت الصورة استغراب المتابعين، الذين تساءلوا كيف أن نجما كبيرا يستخدم هاتفا مكسورا؟.

بدوره، رد رياض محرز على التعليقات الساخرة بنشر صورة أخرى للهاتف المكسور، وعلق قائلاً “نعم أعلم ذلك”، ممازحا “كنت أنتظر تجديد العقد”.

وكان محرز يشير إلى تجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى العام 2025.

واعتبر محللون تجديد عقد محرز مثابة مكافأة للاعب البالغ من العمر 31 عاما، بعدما ساهم في احتفاظ سيتي بلقب البريميرليغ.