نجوى كرم تتصدّر الترند في قبرص.. “حلوة الدّنيي بملآكن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم يوم الجمعة الماضي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن ليالي اكسترافاغانزا وسلسلة حفلات “يلا قبرص” لأبرز النجوم اللبنانيين والعرب.

استهلت نجوى كرم السهرة الغنائية بكلمة ترحيبية، حيث توجهت للجمهور الحاضر في الصالة قائلةً: “فرحانة كتير لأن من كل المطارح مجموعين بمطرح واحد، انشالله سهرتنا بتكون حلوة وما منشوف إلا الإيام الحلوة”.

وقدّمت نجوى بحضور جمهور عريض من محبّيها من الجالية اللبنانية والعربية في قبرص، باقة من أشهر أغنياتها، إذ غنت عددًا من الأغنيات التي قدمتها على مدار مسيرتها الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة “حلوة الدّنيي”، واللافت أن الجمهور الحاضر ردّد كلمات الأغنية عن ظهر قلب رغم صدورها منذ أيام.

كما أطربت نجوى الساهرين بموال تقول كلماته: ” ان كان بدك وفا يعطيك راحة بال قدي ع صون الوفا مش ممكن تلاقي وان كان بدك حبايب تنشرا بالمال فتش ع غيري انا ما بيع أشواقي”.

ونشرت نجوى كرم عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” مقطع مصوّر من كواليس الحفل وعلقت عليه مستعينة بكلمات أغنية “حلوة الدّنيي”، حيث قالت: “حلوة الدّنيي بملآكن”.

وكان قد تصدر هاشتاغ “#Najwakaramincyprus” الترند في معظم البلدان العربية قبل ساعات من موعد الحفل، وحتى اليوم يحافظ على المراتب الأولى في قائمة العبارات الأكثر تداولًا في لبنان، والجزائر، واليمن، والمغرب، وليبيا.

يذكر أن أغنية “حلوة الدّنيي”، تتصدّر منذ صدورها قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ حصدت أكثر من مليوني مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر فادي جيجي. أمّا الكليب فجاء بسيطًا بأسلوب اليوتيوب Shorts أو الـ Music Shots، حيث ظهرت نجوى كرم بلقطات رائعة، وكان التركيز على أجواء الأغنية الفرحة، لتكون بذلك نجوى أوّل فنانة عربية تعتمد هذه التقنية لطرح أغنيتها.