هيفاء وهبي تضجّ جمالًا بصور جديدة.. “تيجي” في الصدارة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشغل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي اهتمام الجمهور منذ صدور أغنيتها الجديدة “تيجي”، إذ أصبحت الأغنية على كل لسان وتنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لعدد كبير من المتابعين يعيدون من خلالها حركات الرقصة التي قدّمتها هيفاء في الكليب ضمن تحدي “تيجي” الذي أطلقته “نجمة الجماهير” مع تدشين حسابها الرسمي على تطبيق “تيك توك”.

وكشفت هيفاء وهبي في الساعات الماضية عن صور من كواليس فيديو كليب “تيجي”، ظهرت من خلالها بإطلالة تضجّ جمالًا وأنوثة في لقطات عفوية غير تقليدية.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور هيفاء، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، إذ لاقت إطلالتها في الكليب ردود أفعال واسعة.

أغنية “تيجي” هي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار وميكس وماسترينغ سليمان دميان. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج سليم الترك وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين، في أجواء شبابية جذّابة، تليق بالأغنية الراقصة التي انطلقت فور صدورها مبشارةً إلى نوادي السهر بفيديوهات نشرها “الفانز” وملأت السوشيل ميديا.

وتحظى الأغنية بإعجاب واسع من الجمهور عبر المواقع الموسيقية الكبرى، كما يحافظ كليب الأغنية منذ صدوره على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان العربية.

يذكر أن هيفاء وهبي أعلنت منذ أيام انضمامها رسميًا إلى تطبيق “تيك توك” بعدما سيطر هاشتاغ إسمها بأكثر من مليار ونصف مشاركة خلال الأعوام الماضية. ودشّنت هيفاء حسابها المُوثّق على التطبيق ونشرت أوّل فيديو لها وهو الرقصة الخاصّة بأغنيتها الجديدة “تيجي”، مُطلقةً تحدّي Tigi Dance Challenge.

وسرعان ما أعرب الجمهور عن سعادتهم للمشاركة في تحدّي “تيجي” الّذي يستند على خطواتٍ راقصةٍ ضمن أجواء حماسيّة، بخاصةٍ أن الأغنية الجديدة تلقى رواجاً كبيراً عبر منصّات التواصل الإجتماعي وفي أماكن السهر.