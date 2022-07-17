شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى: هانى شاكر متمسك بقرار الاستقالة من الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حلمى عبد الباقى فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه على الرغم من رفض مجلس نقابة الموسيقيين واتحاد النقابات الفنية استقالة الفنان هانى شاكر من منصب نقيب الموسيقيين إلا أنه حتى الآن لم يتراجع عن قراره، مؤكدًا: "الفنان هانى شاكر متمسك بقرار الاستقالة من الموسيقيين".

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى قد طالبوا الفنان هانى شاكر بالتراجع عن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين، الذى جاء على خلفية مؤتمر النقابة الأخير، والذى شهد اشتباكات وتراشق بالألفاظ بين الأعضاء، كان طرفاها سعيد أرتيست عازف الإيقاع ومغنى المهرجانات حسن شاكوش، إذ جاء الأخير للاعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه فى حق عازفى الإيقاع، لكنهم اعترضوا على منحه كارنيه النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو الأصوات وتتشابك الأيدى قبل أن يغادر هانى شاكر القاعة معلنًا فى نفس اليوم استقالته عن منصب نقيب الموسيقيين.