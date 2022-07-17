شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى بعد إصابته بكوفيد 19: "هندم أهلك يا كورونا يا عرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطريقة ساخرة أعلن النجم خالد الصاوى عن تحديه لـ فيروس كورونا الذى أصابه مؤخرا، حيث كتب على خاصية ستوري عبر حسابه بإنستجرام: "مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان.. هندم أهلك يا كورونا يا عرة".

بوست الصاوى

يذكر أن بدأ النجمان صابرين وخالد الصاوى تصوير مشاهدهما الأول في مسلسل " أعمل ايه " المكون من 45 حلقة هذا الأسبوع، وذلك بعد فترة من التحضيرات، حيث صور الثنائى يومين في العمل فيما يواصل باقى الفنانين تصوير المشاهد قبل التوقف لقضاء إجازة عيد الأضحى والعودة بعدها للتصوير بشكل مكثف.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته دنيا المصرى، محمد مهران، صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه قريباًَ، ويجسد خالد الصاوي شخصية رب أسرة متزوج من صابرين، ويقدم العمل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها وغيرها.

ويعود خالد الصاوي للتعاون مع المؤلف محمد الحناوى والمخرج أحمد عبد الحميد بعد 11 عاماً من تقديمهم مسلسل "خاتم سليمان" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، كما تعاون الصاوى مع السيناريست محمد الحناوى في مسلسل آخر وهو "تفاحة آدم" الذى تم عرضه عام 2014