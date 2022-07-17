شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يعلن بطولته لمسلسل "الحشاشين" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم كريم عبد العزيز عن بطولته لمسلسل "الحشاشين" خلال دراما رمضان المقبل عام 2023، وذلك للمرة الأولى من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، مؤكداً ذلك بقوله : "قريباً .. رمضان 2023 مسلسل الحشاشين، تأليف أستاذ عبد الرحيم كمال وإخراج أستاذ بيتر ميمى".

ويعتبر ذلك التعاون الثالث على التوالى مع بيتر ميمى بعدما شارك معه خلال آخر عامين من خلال مسلسل الاختيار 2 والاختيار 3، كما يعد التعاون الأول له مع الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال الذى يخوض تلك التجربة بعد نجاحه الكبير خلال دراما رمضان الماضى من بوابة مسلسل "جزيرة غمام".



كريم عبد العزيز على موقع فيس بوك

على جانب آخر يأتى اعلان كريم عبد العزيز عن العمل بالتوازى مع عرض احدث مشاريعه السينمائية فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.