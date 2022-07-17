شكرا لقرائتكم خبر عن يقترب من الغريم الأزلي.. تحول مفاجئ في مستقبل إسماعيل بن ناصر مع ميلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد الفترة القادمة واحدة من التحولات الكبيرة في مسيرة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي فيما يخص مستقبله مع الروسونيري.

إسماعيل بن ناصر يقترب من يوفنتوس

وقالت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن الدولي الجزائري إقترب من الرحيل عن ميلان تجاه الغريم الأزلي فريق نادي يوفنتوس.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي أنه على الرغم من وجود رغبة قوية لدى إدارة الميلان لتمديد عقد ابن محاربي الصحراء الذي ينتهي في يونيو 2024 لكن اليوفي دخل على خط المفاوضات للحصول على توقيعه.

ويرغب اليجري في الزج به بمركز خط الوسط الدفاعي من أجل ترك الحرية الأكبر للفرنسي بول بوجبا حتى يتقدم ويركز على الجانب الهجومي ويتم الاستفادة من قدراته التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وشدد الموقع على أنه وبالرغم من حاجة بيولي لخدمات اللاعب والتأكيد خلال الأسبوع الماضي ان بن ناصر سيكون اهم لاعب في تشكيلته الموسم القادم بالكالتشيو لكن الإدارة وبصورة غير متوقعة توافق على فكرة بيعه شريطة أن يتم دفع 30 مليون يورو من أجل إتمام تلك الصفقة.

وكانت بعض المصادر الصحفية الإيطالية قد أكدت خلال الأيام الماضية أن بن ناصر توصل لإتفاق مبدئي بتجديد عقده مقابل راتب سنوي يُقدر بنحو 4.5 مليون يورو قبل أن يتغير كل شيء في غضون ساعات قليلة.

مشاركات بن ناصر مع ميلان الموسم الماضي

يُذكر أن بن ناصر شارك مع اللومباردي الموسم الماضي في 15 مباراة ساهم خلالها بثلاثة أهداف وقاد فريقه لحصد لقب الكالتشيو.