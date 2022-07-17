شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى لـ"الخليج 365": أعيش قصة حب وأعلن عن موعد زفافى قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم المغربي عبد الفتاح الجرينى في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه قرر دخول عش الزوجية، وحاليًا يعيش قصة حب مع فتاة مغربية وسوف يعلن عن موعد حفل زفافه خلال الفترة المقبلة.

وطرح مؤخرًا عبد الفتاح جرينى أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب، الأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان "كدابة" من تأليف وتلحين Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبي بطريقة مختلفة، وتم الاستعانة باثنين من المخرجين وهم عمر زكى والذي تولى الاشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذي تولى إخراج المشاهد في دبى.

علي صعيد آخر انتهى عبد الفتاح جرينى من تسجيل ألبومه الغنائي، والمقرر طرحه خلال صيف 2022 ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ما بين مصر والمغرب.

كما يستعد لطرح دويتو غنائي مع نجم مصري سيكون مفاجأة بالألبوم، وكان جريني قدم سابقا أكثر من ديو غنائي مع المطربة جميلة البداوي وكذلك مع تامر حسني والشاب خالد من خلال اغنية وانت معايا.