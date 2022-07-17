شكرا لقرائتكم خبر عن مطربو المهرجانات والشعبي والأندرجراوند يفتتحون موسم حفلات الصيف بمسرح الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسرح الزمالك لعودة الحياة لحفلاته بعد توقف مؤقت عبر سلسلة حفلات موسم الصيف ، ويجمع المسرح توليفة موسيقية متنوعة الأذواق بين الطرب والأندرجراوند والشعبي خلال موسم حفلات الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر حتى نهاية العام.

ويفتتح الموزع الموسيقي الوايلي موسم حفلات الصيف بحفل موسيقي برفقة مولوتوف ودي جي توتي مساء السبت 30 يوليو، ويليه بعده بيومين حفل الفنان عنبة مساء الإثنين 1 أغسطس، في ثالث إطلالاته بالزمالك.

كما يشهد مسرح الزمالك أجدد حفلات الفرقة الأردنية أوتوستراد احتفالا بألبومها الجديد، عبر حفل جماهيري جديد يوم الخميس 4 أغسطس، ويعطي المسرح لجمهوره إمكانية حضور الحفل بنفس تذكرة الحفلة التي تم تأجيلها في إبريل الماضي.

كما يشهد شهر أغسطس أولى حفلات الستاند أب كوميدي في مسرح الزمالك يحييها فريق إيليت، وذلك مساء الجمعة 5 أغسطس.

وكشف الفنان طارق صبري، مؤسس ومدير مسرح الزمالك،أن موسم حفلات الصيف سيمثل انطلاقة جديدة تماما للمسرح مع جدول حفلات دسم ومتنوع بين الشعبي والطرب والأندرجراوند والراب، ويعهد المسرح لجمهوره أن هذا الموسم سيكون انطلاقة مختلفة كليا من حيث التنظيم والتسويق والمفاجآت الغنائية، وذلك ما يهدف إليه مسرح الزمالك منذ افتتاحه العام الماضي لترضية كافة أذواق الجمهور من مختلف الأعمار.