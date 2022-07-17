منة عرفة تظهر ببطن منتفخ وتثير التساؤلات حول حملها من محمود المهدي.. شاهد كيف أطلّت! – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 06:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية منة عرفة، متابعيها بصور حديثة لها بعد زواجها من محمود المهدي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وظهرت منة عرفة بفستان أسود، ونسقت معه “بورنيطة” كبيرة، وعلّقت على الصورة قائلة: “أطارد الشمس إلى الأبد”، وهو نفس التعليق الذي نشرته الفنانة هنا الزاهد قبل قليل على صورة لها بإنستجرام.

وظهرت منة عرفة خلال الصورة ببطن منتفخ مما أثار العديد من التعليقات حول حملها من زوجها محمود المهدي.

منة عرفة تنفي شائعات حملها: ده كرش

من جهتها، ردت الفنانة منة عرفه علي متابعة باركت لها على الحمل، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر خاصية الفصص المصورة “ستوري” بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونفت الفنانة الشابة منة عرفة الحمل، وقالت ممازحة جمهورها: “ده كرش، كلت فطار خفيف شوية مفيش حمل” .

منة عرفة عبر ستوري إنستجرام

منة عرفة ترد على أسئلة متابعيها

وعبرت منة عرفة عن سعادتها بقدرتها على الابتعاد عن السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، وكذلك لإبعادها حياتها الشخصية عن مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها اكتشفت إنها ليست شخصية مهووسة بالسوشيال ميديا، على عكس شخصيات أخرى قابلتها في الحقيقة، وتشعر بأنها أكثر هدوءاً بسبب قدرتها على الابتعاد، ولكنها قالت إن السوشيال ميديا مهمة أيضاً في مجال عملها بالفن.

زواج منة عرفة ومحمود المهدي بعد إنفصال مرتين

وكانت منة عرفة قد احتفلت بزواجها من محمود المهدي في شهر مايو الماضي، وذلك بعد ما يقارب عام من عقد قرانهما، وهي الفترة التي شهدت انفصالهما مرتين، وشغلا الجمهور كثيرًا في تلك الفترة، قبل أن يحتفلا بزفافها، وأعلنا مؤخراً رغبتهما في عدم نشر صور حفل الزفاف والذي اقتصر على الأهل والمقربين فقط.

وكتب الزوج عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “الحمدلله أنا ومنة رجعنا.. ولا عزاء للحاقدين”، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى حول كيفية وقوع الأمر، رغم أنه الانفصال الثاني بينهما في مدة قصيرة للغاية.

وظهرت منة عرفة في الفترة الماضية، في لقاء تلفزيوني، لتفجر مفاجأة بأن طلاقها الثاني من المهدي لم يقع بشكل رسمي، مشيرة إلى أن ما جرى بينهما هو انفصال مستمر منذ شهر ونصف الشهر، وأن هناك بعض الترتيبات التي يضعها الشخص ربما تتغير إلى أمر مغاير تمامًا.

وخلال اللقاء كشفت منة عرفة عن وجود محاولات من البعض كي تعود إلى زوجها مرة أخرى، مؤكدة أنهما يتحدثان والعلاقة بينهما تحمل الاحترام ولا توجد أي عداوة.

كما كشفت منة عرفة، عن وجود علاقة عمل تجمع أهلها بأهل المهدي، وبالتالي كانت الأمور معلقة حتى يتم الانتهاء من كل شيء، إلى أن تم الإعلان عن العودة.

وفتحت تصريحات “منة” باب للتكهنات عبر السوشيال ميديا التي يهتم بها الزوجان بصورة كبيرة، بأن ما بينها وبين زوجها مجرد بزنس أكثر منه زواج، حيث تحكمهما المصالح ورغبة العائلتين في استكمال تلك الزيجة من عدمه، وأن قرار الإنفصال ليس بيد أحد الزوجين، بل تحكمه مصالح العائلتين أولًا.

رسميًا إغلاق حسابات المهدي على السوشيال ميديا

و اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارًا رسميًا بإغلاق حسابي الفنان محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة على فيسبوك وإنستجرام.

وعلل كرم جبر رئيس المجلس، القرار بأنه يرجع لخرق المهدي الأكواد والمعايير الإعلامية، إضافة إلى بث بعض المنشورات التي تُمثل سبابًا وقذفًا وترصدًا بالشاكن والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليها أيضًا.

وأكد المجلس أن القرار جاء عقب فحص شكوى تقدم بها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بتاريخ 7 أبريل الماضي، ضد ما نشره زوج منة عرفة عبر حساباته، بما يتضمن تشهيرًا وطعنًا في أعراض بعض الفنانين، إضافة إلى أن منشوراته حملت تهديدات بنشر المزيد من الإساءات لعدد آخر من الفنانين وأبرزهم إلهام شاهين.

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