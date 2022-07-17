شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة بمشوار حسين رياض.. في ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأحد الذكرى الـ57 على وفاة الفنان القدير حسين رياض، واسمه الحقيقى حسين محمد شفيق، الذى توفى أثناء أداء دوره فى فيلم ليلة الزفاف أمام الكاميرا إثر أزمة قلبية عام 1965، بعد أن ترك تاريخا سينمائيا حافلا بالأعمال التى حفرت فى أذهان جمهوره فى أكثر من 147 فيلمًا سينمائيًا، وهو يعد أشهر من قدموا دور الأب الطيب، الذى يكافح من أجل أن يربى أبناءه، كما قدم عدة أعمال مسرحية مع عدة فرق أهمها فرقة يوسف وهبى، وفاطمة رشدى، وفرقة الريحانى، ومنيرة المهدية، وعلى الكسار، وعكاشة واتحاد الممثلين عام 1934، وقدم حوالى 14 مسرحية.

والذى لا يعرفه الكثيرون من أبناء الجيل الحالى، أن الراحل حسين رياض قدم العديد من المسلسلات الإذاعية، ورصيده فيها 150 عملا إذاعيا أشهرها فين العريس، ومسألة ضمير، وثقوب فى الثوب الأسود وغيرها.

كرم كثيرا عن عدة أدوار قدمها لكن التكريم الأفضل بالنسبة له والذى كان يعتز به هو تكريم الرئيس المصرى جمال عبد الناصر له بوسام الفنون عام 1962، وحصل أيضا فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى السادس عشر على درع الريادة تكريما له فى ذكرى ميلاده المائة، تسلمته ابنته فاطمة حسين رياض.