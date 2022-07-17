نورهان تحتفل بعيد ميلاد إبنها “معاذ” بطل فيلم عمر وسلمى 2 الذي أصبح شابا وسيمًا بحضور والدتها – (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 05:43 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية نورهان بعيد ميلاد ابنها الوحيد معاذ، الذي أصبح شابًا وسيمًا، بحضور والدتها، وذلك في ظهور نادر لهما.

نورهان نشرت مجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع «إنستجرام»، ووجهت تهنئة خاصة لابنها، عبرت خلالها عن شــدة حبها له.

الفنانة المصرية كتب: “عيد ميلاد سعيد لابني الوحيد، رجلي الصغير وهديتي، ابني هو شمسي”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

من هي نورهان؟

في 15 يناير من عام 1982 ولدت نورهان إبراهيم شعيب في محافظة الإسكندرية ، وربما تفاجئ إن الفنانة التي تشارك في الفن منذ قرابة 20 عام، عكرها 39 عام فقط، التحقت نورهان بـ كلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومن ثم بدأت مسيرتها نحو الفن وذلك في عام 1994.

رأها المخرج عبد العزيز السكري خلال تواجدهما في إحدي المناسبات الإجتماعية، وكان حينئذ يبحث عن أي فتاة تجسد أحد الأدوار بمسلسل الساحر وتكون وجه جديد لم يظهر بعد، وعرض على والدها أن تعمل في التمثيل ورشحها في دور بسيط، فوافق ومن هنا بدأت حياتها الفنية.

معاذ إبن الفنانة نورهان في فيلم عمر وسلمى 2

وفي أخر التسعينيات كانت لازالت طالبة، لذلك قررت أن تبتعد عن التمثيل حتى تتفرغ إلي إنهاء دراستها الجامعية، وفي عام 1999 عادت إلي الفن ثانية من خلال مسلسل “حضرة المحترم” مع الفنانة سوسن بدر وسمية الخشاب وأشرف عبد الباقي، عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ.

ومن أبرز أعمال نورهان تليفزيونية: (عائلة الحاج متولي، سوق العصر، قاسم أمين، العصيان، المصراوية).

زواج نورهان:

تزوجت الفنانة نورهان من الشاعر الغنائي إبراهيم عبد الفتاح، وأنجبت منه ابنها الوحيد معاذ، واعتزلت نورهان العمل الفني طوال فترة زواجها، ولكنها فاجئت جمهورها في مارس 2013 بإعلان انفـ ـصالها عن زوجها بعد زواج دام 10 سنوات، ولم تكشف عن سر انفصالهما مكتفية بقولها: “نصيب”، وكانت قد أخفت زواجها لمدة عشرة سنوات، معللة ذلك بحبها للخصوصية وعدم رغبتها في تدخل الإعلام في حياتها.

وعادت بعدها نورهان للتمثيل مجددًا بعد انفصالها، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لقيت نجاحًا كبيرًا، وورث نجلها معاذ موهبة التمثيل عنها وشارك في فيلم “عمر وسلمى”، في أول أدواره الكوميدية، حيث لعب ابن جار عمر “تامر حسني”، وحقق له الفيلم شعبية كبيرة .

وفي سنة 2017، أعلنت الفنانة نورهان، عن زواجها في سرية تامة، وذلك بعد قصة حب جمعت بينها وبين زوجها، وقالت نورهان وقتها: “تم عقد قراني رسميًا منذ 3 أيام، ما يهمني أن يكون لديه خلق وطيب القلب وبيننا تفاهم واحترام، وتزوجت بعيداً عن الأضواء لأنني إنسانة أحب الخصوصية جدًا ولا أهتم بالمظاهر الفارغة”، وفي فترة ابتعادها عن العمل الفني ارتدت الفنانة نورهان الحجاب لفترة قبل أن تعود وتخلعه مرة آخرى.

وقالت الفنانة نورهان إنها طفلة وحيدة في أسرتها وابنها وحيد، ولديها شهادة من سويسرا، وتولي اهتمامًا كبيرًا بعملها في تربية الأطفال، بجانب عملها الفني، حيث بدأت في مجال التدريس ببعض المدارس الدولية، موضحة أن العمل مع الأطفال يمنحها طاقة إيجابية كبيرة.

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