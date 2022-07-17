أحدث ظهور لإبنة رانيا فريد شوقي.. نُسخة طبق الأصل منها.. وهذه شروط والدتها لدخولها عالم التمثيل – «صور»

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 05:43 صباحاً - حلّت الفنانة رانيا فريد شوقي ضيفة على برنامج “بيت للكل” المعروض على التلفزيون المصري، وكشفت النجمة المصرية عن رأيها في دخول ابنتها ملك عالم التمثيل، كما تحدثت عن موقف والدها الفنان الراحل فريد شوقي من مشاركتها في الأعمال الفنّية ببداياتها وسر رفضه لهذه الخطوة.

وأضافت خلال حوارها فى برنامج “بيت للكل”، الذي يعرض على القناة الأولى “لما دخلت مجال التمثيل لم أكن وقتها قد حصلت على الثانوية العامة.. وبعد النجاح بابا قالي عاوزه تدخلي ايه.. وقولتله مش عارفة فقالي تدخلي المعهد العالى لفنون المسرح وهو خد الأوراق وقدم لي فى المعهد”.

رانيا فريد شوقي تكشف سبب رفض والدها دخولها عالم الفن

رانيا فريد شوقي أوضحت في لقاءها مع برنامج “بيت للكل” أن والدها الفنان الراحل فريد شوقي كان لا يرغب في دخولها عالم الفن، لكونه مدرك لطبيعة هذا العمل ومدى صعوبته، في وقت كانت حريصة الفنانة المصرية على بداية رحلتها مع الفن لذلك قد طلب والدها منها إنهاء دراستها كخطوة أولى ثم انتج لها أولى أفلامها.

فقالت رانيا فريد شوقي: “والدي الفنان فريد شوقي كان في البداية رافض أن أشارك في أعمال فنية، ليس بسبب رفضه للتمثيل بل كان يرى أن هذه المهنة شاقة وقادرة على التأثير على حياة الفنان بشكل كامل، وقد تتسبب في عدم تكوين أسرة، بينما كنت أرى نفسي ممثلة، في النهاية انتج لي فيلم (شربات)، بعدما اشترط أن أنهي دراستي في البداية”.

رانيا فريد تضع شرط لدخول ابنتها عالم الفن

رانيا فريد شوقي أوضحت كذلك موقفها من دخول ابنتها لعالم التمثيل حيث أكدت أن الأخيرة ترغب في المشاركة في أعمال فنية، لكنها تذكرت ما قام به والدها الفنان الراحل فريد شوقي معها، وأدركت موقفها بعدما عاد الزمن بها وباتت في الموقف التي وضعته به، وأكدت أنها طلبت من ابنتها في البداية أن تنهي دراستها فقالت رانيا فريد شوقي: “مع مرور السنوات أصبحت أدرك أن والدي كان لديه حق، فابنتي ملك ترغب في التمثيل فأخبرتها أن هذا سوف يحدث عندما تنهى دراستها مثل ما فعل معي والدي، وكأن ما مر يعاد مرة أخرى”.

ملك ابنة رانيا فريد شوقي ابنة رانيا فريد شوقي

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي: إن والدى “فريد شوقي” كان حنين أوي علينا وكان عقابه ليا انه ميكلمنيش، معلقة : “لو كان وحش الشاشة فى البيت مكناش هنعيش هنمـوت أصلا

وأضافت: “من حب والدى للفن كان مبسوط إن ولاده فى المجال، وعبير كانت داخلة آداب إنجلش وسابت أولى ودخلت معهد فن.. اسمى رانيا فريد شوقى كان فخر ليها.. وكان سعيد جدا باسمى”.

وتابعت : “اسم والدى فتح ليا الباب بسرعة فى الانتشار فى المجال الفنى.. فاكرة عملت فيلم مغلف بالشوكولاتة فكنت عاملة راقصة محتشمة.

ومش لابسة بدلة رقص ولكن والدى زعل منى جدا وقال لى ليه تعملى كده والأب تغلب عن الفنان.. وأجمل أفلام لم تتعرض فى البيت يتفرج معانا جعلونى مجرما، والفتوة.. فريد شوقى أنتج 30 فيلما”.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

يُشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية للفنانة المصرية رانيا فريد شوقي كان الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة“.

ومسلسل “أبو العروسة” بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي»، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

وتدور أحداث “أبو العروسة” في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وعدة مشكلات تواجه الموظف “عبد الحميد”، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه على المعاش.

نورت

نورت