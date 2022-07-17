شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض أفلام نادى سينما المرأة بالهناجر.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته غدًا الإثنين، في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من فيلم "ايزابيل" وفيلم "العودة" إخراج سارة شاذلى وفيلم "ربيع ممطر" إخراج أحمد خليل.

يذكر أن فيلم "العودة" قد شارك في مسابقة الفيلم المصري، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، كما تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، كما نافس في الدورة الـ25 من مهرجان يهلافا الدولي للأفلام الوثائقية.

وشارك الفيلم الروائى القصير "إيزابيل" للمخرجة المصرية سارة الشاذلى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42 بعرض عالمى، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

أما فيلم "ربيع ممطر" فقد شارك في مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير، ومهرجان هوليوود للفيلم العربي ، ومهرجان رؤي للفيلم المصري القصير.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وادارة الناقدة شاهندة محمد علي.











