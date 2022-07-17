شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالي.. 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رامى جمال حفلاً غنائيًا، يوم 5 شهر أغسطس المقبل، في الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لجمهوره.

وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسه" وهى من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

ولم تكن هذه الأغنية الأولى التى يتعاون فيها رامى جمال مع الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد ابراهيم، حيث حققوا نجاحًا كبيرًا فى عدة أغانى تم طرحها خلال الفترة الماضية، وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "مش حبايب" من ألحانه وكلمات محمد أبو نعمة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

وكان رامى جمال طرح "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

الأغنية الأخرى بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.