والدة مها أحمد تخطف الأنظار في صورة نادرة على السوشيال ميديا؛ نُسخة من إبنتها – لن تصدقوا الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 02:51 صباحاً - حقق آباء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فأعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

وهذا ما حدث مع الفنانة المصرية “مها أحمد” حين قامت بنشر مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الصور النادرة لوالدتها، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلّقت الفنانة على الصورة قائلة: “كل سنة وانتي اجمل وأحن أم فالدنيا ربنا يخليكي ليا يارب”، ولفتت صورة والدة الفنانة الانظار لشدة تشابها من جهة الملامح مع إبنتها، وانهالت عليها تعليقات المتابعين.

نقل والدة الفنانة مها أحمد إلى العناية المركزة

ونشرت مها أحمد عبر حسابها على “انستجرام” أكثر من صورة تجمعها بوالدتها، حيث كشفت أن الأخيرة تواجه أزمة صحية تسببت في نقلها إلى المستشفى في الفترة الماضية، ونتيجة تدهور حالتها دخلت إلى العناية المركزة، مها أحمد اقلقت الجمهور على حالة والدتها وتحديدا بعدما طلبت من محبيها ومتابعيها الدعاء لها من أجل أن تتجاوز وضعها الصحي الحالي والذي لم تشكف بشكل مفصل عن تفاصيله، فكتبت مها أحمد تعليقا على أحد الصور قالت فيه: “أمى حبيبتى دعواتكم في العناية المركزة”.

بعد سنوات من الغياب مها أحمد في مسلسل “بيت الشدة” رمضان 2022

من ناحية أخرى، صرحت الفنانة مها أحمد، بأن بيت الشدة هو أول عمل لها بعد اختفائها فترة من شاشات التليفزيون قائلةً “بيت الشدة بعد الشدة”.

ووصفت الفنانة مها أحمد، مشاركتها في “بيت الشدة” بعد غيابها فترة كبيرة كرم من ربنا ونعمة تستحق الحمد والشكر لما يجمعها بأبطال الفيلم من مشاعر طيبة، قائلة “بيوتنا واحدة”.

وعن وفاء عامر قالت مها أحمد إنها حبيبة الكل وأم للكل، معربة عن فرحتها لمشاركتها مع أبناء دفعتها الفنان محسن منصور والفنان إيهاب فهمي وغيرهم.

كما شكرت الفنانة مها أحمد شركة الأنتاج كمان انها كشفت عن النصيحة التي وجهتها للشابة بسنت حاتم وهي ضرورة الاستفادة من فرصتها لوقوفها أمام الفنانة وفاء عامر .

يُذكر أن «مسلسل بيت الشدة»، تدور أحداثه تدور في إطار اجتماعي داخل حى شعبى يحدث فيه العديد من المواقف، من بطولة وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبرى عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، تأليف ناجى عبدالله، إخراج وسام المدني.

وكان أحدث أعمال مها أحمد “مسلسل رسايل” مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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