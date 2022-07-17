مروة راتب تحلف على مصحف الكتروني بعد الصدمة التي اثارتها صور نشرها شهاب!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 02:51 صباحاً - أثار المشهور الإيراني، الشهير بـ“شهاب ملح إنستغرام“ أزمة جديدة مع الممثلة السورية مروة راتب بعد نشره صور لها بدون فلتر، وأخرى بالفلتر ووضع مقارنة بين الصورتين.

بدورها ردت مروة راتب على هذه الصور بفيديو ظهرت فيه وهي تحمل هاتفها التي فتحت خلاله على مصحف إلكتروني، وقامت بالقسم عليه بأن الصور والفيديو التي نشرها ”ملح إنستغرام“ مزيفة، وأن ملامحها ليس هكذا في الطبيعة.

وقالت: ”أقسم بالله العلي العظيم إن أنا مو نفس الصور اللي نشرها شهاب بدون فلتر، ما تشبهني هذه الصور، أول شيء لاعب بالإضاءة، ثان شئ لاعب بالصور“.

وأقسمت مروة راتب أنها تظهر الآن للجمهور بدون فلتر حتى يرى الجميع ملامحها الحقيقية، نافية ما قاله حول إجرائها لجراحات تجميل بوجهها، مؤكدة أنها قامت بحقن ”فيلر“ في شفايفها، وقامت بإزالت ”لغلوغ“ أسفل ذقنها، معللة على جمالها أن الفيديو الذي قام بتصويره اثناء الاعتذار لي كان بدون فلتر وظهرت به جميلة.

وأشارت إلى أنها رفضت اعتذار شهاب لأنه تعرفه أنه لا يقصد الاعتذار، ولن يقصد تشويه صورتي.

وكان شهاب قال في فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“، إنه ”يملك مقاطع فيديو توثق (حقيقة) مروة راتب، وكيف تتعامل مع الآخرين بعيدا عن الشاشة“، مؤكدًا أنه ”في حال قرر نشر هذه المقاطع، فإنها ستقوم حتما باعتزال مواقع التواصل“.

وتابع كلامه بصيغة التهديد: ”فيه اشيا ورا الكواليس وانتي قاعده تنحاشين تصارخين عندي ياه، انزلهم؟ انزلهم“.

ووصف، مروة راتب، بأنها ”بقرة“، مهددا إياها بالقول: ”والله الصدق بقرة، اذا حطيتج براسي اجيب ابليسج الملعون لا تلعبين معاي“.