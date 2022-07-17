شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يقدم واجب العزاء لصديقه فى كنيسة العذراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم تامر حسني، السبت، واجب العزاء، لصديقه ومدير شركته تامر يحيى شوقي، فى وفاة والده، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي.

وكان تامر حسنى قد شهد أولى تجارب الإخراجية فى السينما بفيلم "بحبك"، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتى حب، ويتخبط فى حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

تامر حسنى من العزاء



تامر حسنى من العزاء



تامر حسنى من العزاء



تامر حسنى من العزاء



تامر حسنى من العزاء



تامر حسنى من العزاء



تامر حسنى من العزاء



تامر حسنى من العزاء



تامر حسنى من العزاء



تامر حسنى من العزاء

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.