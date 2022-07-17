شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فايق عن حالته الصحية بعد عملية بالقلب: "لعبت ماتش وجيبت هدفين امبارح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر المخرج أشرف فايق، من الشائعات التى تفيد بتدهور حالته الصحية بعد اجراء عملية قسطرة فى القلب، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قائلا: "أعتقد مش لطيف إنك تعمل إعلان بإنك لسه عايش لما كل شوية حد يطلبنى فأحب أطمنكم كلكم أنا لسه عايش ورجعت للشغل وكله تمام، ولعبت كمان ماتش كورة أمس وجبت جولين".

وتابع أشرف فايق: "والناس الغريبة والأخبار لسه شغالين زى الفل اللى يقول عملية قلب مفتوح خطيرة، واللى يقول مات ومستحملش، كلهم هرايين ومتبرعين، ولما رحت أمس عزاء الزميل حافظ هريدى الله يرحمه الناس شافونى اتخضوا فأدركت فى البداية وخصوصا إنى كنت لابس أبيض × أبيض، فمشتها كوميدي، وبقيت أقولهم أيوة مت وخارج من التربة أعزى وراجع تاني".

وأختتم أشرف فايق حديثه: "أشكر حبكم وسؤالكم عنى أنا بخير والحمد لله، والظاهر فعلا عمر الشقى بقى، وبجهز فيلم جديد، دعواتكم".

وكان المخرج أشرف فايق أجرى عملية قسطرة فى القلب، خلال الفترة الماضية، وطمأن متابعيه بصور على حسابه على فيس بوك، حيث أعلن أنه بحالة جيدة، معتذرا على عدم رده على مكالمات ورسائل محبيه.

وكان فى زيارة المخرج أشرف فايق عبد الله خليل، كبير مهندسى الديكور فى القنوات المتخصصة، الذى حرص على الاطمئنان على صحة المخرج قبل وبعد إجراء العملية.

يذكر أن المخرج أشرف فايق من المخرجين المميزين الذين لديهم حس كوميدى فى جميع أفلامه وهو من عائلة فنية فوالده السيناريست والمخرج الكبير فايق إسماعيل وعماه الكاتب بهيج إسماعيل والفنان والنجم محى إسماعيل، ومن أشهر أعماله فى السينما أفلام : اللبيس، الزمهلوية، اللمبى 8 جيجا، تك تك بوم، قصة الحى الشعبى، اسانسير 5 نجوم.



