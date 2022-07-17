شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: الفنان خالد زكى بخير وما يتردد شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنان نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفنان خالد زكى بخير ولا صحة لتدهور حالته الصحية ، فما هى إلا شائعات، مؤكدة أنها تواصلت معه تليفونيًا وأكد لها أنه يتمتع بصحة جيدة.

يذكر أن الفنان خالد زكى عرض له مؤخرا الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" والذى تدور أحداثه حول ما شهدته مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير والأزمات التى لحقت بمصر فى تلك الفترة التى سببت فى حالة غضب شعبي، والتى انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وضمت قائمة المشاركين فى المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحى خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون فى البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.