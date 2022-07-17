شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان المنصورة المسرحى بحضور الفنان محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، مساء السبت، فعاليات افتتاح الدورة الأولى من مهرجان المنصورة المسرحى، بحضور الفنان محمد صبحى، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والدكتور أيمن الشيوى رئيس المهرجان، والمخرج علاء قوقة، والمخرج أحمد الشرقاوي، والمخرج أحمد عبد الجليل.

الدورة الأولى تحمل اسم "الراحل محمود نسيم"، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويستمر حتى الجمعة 22 يوليو، وحضر الاستقبال الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والنائب أحمد الشرقاوي.

وسيتضمن المهرجان 16 عرضا مسرحيا، و13 ورشة فنية فى كل مجالات المسرح "تمثيل، كتابة مسرحية، قراءة نص مسرحي، تأثير الموسيقى فى المسرح، إعداد موسيقي، دراما تورج، ديكور وتكنولوچيا، مكياج وأقنعة السينوغرافيا والإضاءة، وحكى"، وسيقدم الورش صفوة من الفنانين والأكاديميين فى جميع المجالات.