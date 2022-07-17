شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ80 .. هاريسون فورد يمول سيارته المكشوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل العالمي هاريسون فورد قبل أيام وتحديدًا في الـ 13 من يوليو بعيد ميلاده الـ 80، والذى يبدو أن لن يتأثر بكبر سنه مؤخرًا، حينما خرج بنفسه في رحلة بسيارته المكشوفة حسب تقرير موقع الديلي ميل وأظهرته عدسات المصورين وهو يقوم بتمويل سيارته بالغاز.

وبدا نجم سلسلة انديانا جونز الشهير وهو بغاية النشاط خلال الصور التي التقطت به ليثبت أن السن مجرد رقم، وأنه لا يزال يتمتع بروح الشباب.



هاريسون فورد

من ناحية أخرى سبق وذكرت التقارير مؤخرًا وتحديدًا موقع cheatsheet، أنه عندما عرض Star Wars: Episode IV: A New Hope لأول مرة فى عام 1977، لم يكن جميع أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين من النجوم الكبار بعد، وحصل "فورد" نفسه على 10آلاف دولار فقط، وهوأجرمنخفض حتى فى عام 1977.



هاريسون فورد مع سيارته

وقبل اختيارهاريسون فورد، لفيلم حرب النجوم، كان النجم العالمى حينها فى مرحلة مبكرة من مسيرته المهنية، وظهر فى أدوار صغيرة فى الأفلام والبرامج التلفزيونية قبل ظهوره فى فيلم American Graffiti، وهو الفيلم الثانى فى مسيرة المخرج جورج لوكاس، ويمر الوقت وبعد فترة قصيرة حصل "فورد" على دور فى فيلم The Conversation للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، وكانت بدايته مع الشهرة عندما اختاره جورج لوكاس، لأداء "هان سولو" فى أول فيلم بعنوان حرب النجوم.

بعدها صعد الممثل سلم النجومية من بوابة سلسلة أفلام الخيال، وحصد نظير ظهوره فى النسخة السابعة The Force Awakens فى 2015 على أجر راوح بين 10 و20 مليون دولار، واليوم يمتلك الممثل والمنتج السينمائى الأمريكى صافى ثروة يُقدر بنحو 300 مليون دولار.