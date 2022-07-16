شكرا لقرائتكم خبر عن قبل "جدران".. تعرف على أشهر أفلام الرعب في السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "جدران" للنجمة درة تريند مؤشرات جوجل خلال الساعات الماضية فور طرحه على منصة Watch it، والذى ينتمى لأعمال الرعب والإثارة، وهو من بطولة درة، نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

وتتميز أفلام الرعب المصرية، بطابع خاص حيث انها تتميز بدخول المشاهد فى أجواء الفيلم سريعا، وهذا النوع من الأفلام يحتاج لميزانيات ضخمة وخبرات عالية فى مجال تنفيذ مشاهد الخدع والجرافيك، ونرصد لكم أشهر أفلام الرعب فى السينما المصرية قبل فيلم جدران.

فيلم الإنس والجن

تناول فيلم "الانس والجن" فكرة الجن والشياطين، وأحدث ضجة كبيرة وقت عرضه، الفيلم يروي قصة فتاه تدعى «فاطمة» جسدت شخصيتها يسرا، تعود من الولايات المتحدة بعد حصولها على الدكتوراه من هناك، ثم تقابل «جلال» جسد شخصيته عادل إمام، الذي يخبرها أنه خبير سياحي، لكن تراه في حجرتها يحذرها من أن تتزوج من «أسامة»، وأنه من الجن، ونتيجة لذلك تدخل «فاطمة» إحدى المصحات النفسية، ثم تهرب وتحاول الانتحار، ولكن الجن ينقذها ويعيدها مرة أخرى إلى المستشفى، وتتوالى الأحداث والفيلم من بطولة اد إمام ويسرا وعزت العلايلى.

فيلم كامب

تدور قصة فيلم "كامب" فى أحد الفنادق المهجورة المطلة على شاطئ يقع فى منطقة نائية، تبدأ سلسلة من جرائم القتل الغامضة، تصيب مجموعة الأصدقاء والعاملين فى الفندق حالة من الرعب، وعندما يحاول الشباب الفرار من المكان يكتشفون أن سيارتهم معطلة وكذلك أجهزة المحمول الخاصة بهم ويتشكك الأصدقاء كل منهم فى الآخر.

الفيلم بطولة كل من الفنان لطفى لبيب، ومجموعة من الشباب منهم الفنان أيمن الرفاعى، والفنان محمد الخلعى، وأميرة هانى، وياسمين جمال، ومحمد عاطف، وريم هلال، إخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف هيثم وحيد.

فيلم الفيل الأزرق بجزئيه الأول والثانى

حقق "الفيل الأزرق" نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات، وهو مأخوذ عن رواية الفيل الأزرق لأحمد مراد، وبالرغم من عدم تصنيفه من أفلام الرعب، وتم تصنيفه فيلم إثارة، إلا أنه رعب الكثيرين بالفعل، وتدور قصة الفيلم حول، طبيب نفسي يدعى يحيى، مر بظروف نفسية صعبة، بعد تعرضه لحادث توفت على إثره زوجته وابنته، وترك الطبيب العمل لمدة خمس سنوات على إثر تلك الصدمة، وبعد ذلك بدأ يعود إلى حياته الطبيعية، ليتلقى صدمة أخرى حين علم أن صديقه وزميله فى الطب النفسى شريف "خالد الصاوى "، يعانى من انفصام بالشخصية، الذي أصيب به بسبب الجن، الذي اقتحم حياته، بسبب وشم على جسده، مما جعله يقتل زوجته.

وقدمت شركة سينرجى جزءا ثانيا من العمل، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

وأحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

فيلم 122

فيلم 122 حقق نجاحا جدماهيريا، لفكرته الجديدة وعرض بتقنية الـ 4D وتدور أحداثه خلال إطار اجتماعى عن قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية، وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدآن فى مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما، ويقضيان أوقات مفزعة بين جنبات هذا المستشفى.

فيلم يوم 13

فيلم "يوم 13" للنجمة دينا الشربينى بتقنية الـ3D، تدوس أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق، بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم التهويدة

فيلم "التهويدة" للنجم عمرو يوسف، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة من إخراج طارق العريان، ينتمى لنوعية أعمال الرعب بفكرة جديدة على السينما المصرية.

فيلم جدران

فيلم جدران" تبدأ قصته باضطرار ليلى الى الإنتقال الى منزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في إنتظارها لتكتشف حقائق صادمه تخص هذا البيت، حيث أن الفيلم ينتمى لنوعية أفلام الرعب، والفيلم من بطولة درة، نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.