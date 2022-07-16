“رجل وسيم لا يجيد التمثيل”.. تصريحات نارية بحق معتصم النهار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتبرت الممثلة السورية ريم نصرالدين أن زميلها ومواطنها معتصم النهار لا يجيد التمثيل مستنداً في وجوده في هذه المهنة الفنية إلى وسامته.

وحلّت نصر الدين ضيفة برنامج “شو القصة” من تقديم المذيعة رابعة الزيات، حيث رأت أن النهار “رجل وسيم فقط”.

وأضافت أنه يحاول أن يكون ممثلاً من دون أن ينجح حتى الساعة: “ممثل… لأ أكيد مانه ممثل، لهلأ لأ .. أكيد هو بيعرف هالشي”.

وفي سياق آخر، رفضت نصر الدين التكلم مع والدها في اتصال هاتفي أو حتى ذكر اسمه، لأنه لا يستحق على حد قولها.

وأشارت إلى حديث جمعهما في عام 2018: “قلي نحن مو زابطين أب وبنته تعي نجرب نكون أصدقاء، قلتله أنا مو ناقصني أصدقاء أنا كان ناقصني أبّ، فإذا أنت حاسس أنه ما فينا نكون أب وابنته يعني خلص اعتبرني ما كنت”.