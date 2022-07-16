راغب علامة في أحدث ظهور مع ابنه لؤي.. “حبيب الروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أحدث ظهورٍ له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أطلّ السوبر ستار راغب علامة برفقه ابنه لؤي علامة، في ستوري التقطتها زوجته المصمّمة جيهان علامة على انستغرام.

ووثّقت جيهان علامة لحظة استثنائيّة بين الأب وابنه، فبدا راغب علامة وهو يحضن ابنه لؤي بحنان. بدوره، أعاد راغب نشر الصورة وأرفقها بعبارة “حبيب الروح”.

ونالت صورة راغب علامة مع ابنه لؤي إعجابًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، كما لاقت الكثير من التعليقات من قبل المتابعين الذين تمنوا للأب وابنه دوام السعادة والنجاح.

على صعيد آخر، يستمر راغب علامة بحصد المزيد من الملايين بأغنيته الجديدة “تعاليلي” التي حققت أكثر من ١١ مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط على صدورها عبر قناته في موقع “يوتيوب”. وأغنية “تعاليلي” هي من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد الزعيم، وتوزيع توما، والكليب من إخراج زياد خوري.