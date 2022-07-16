باسم ياخور ينشر صورته مع قوس قزح.. هل يشجّع على المثلية الجنسيّة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الممثل السوري باسم ياخور صورة سيلفي له ويظهر في الخلفيّة قوس قزح، وكتب عبارة “يبقى قوس القزح من أجمل ما يُمكن أن نشاهد”، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وسرعان ما اتّهم البعض باسم ياخور بالتشجيع على المثلية الجنسيّة، فردّ الأخير على هذه الإتهامات في تغريدةٍ دوّنها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وجاء فيها:

“نشرت هالصورة مع قوس قزح كستوري على إنستغرام، وكتبت يبقى قوس قزح من أجمل ما يمكن ان نشاهد. صدقاً بدون مبالغة لهلق مية واحد صار باعتلي له يا أستاذ معقول بتشجع المثلية… على فكرة قوس قزح ظاهرة طبيعيّة جميلة”.