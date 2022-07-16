ليلى إسكندر تنهار وتهاجم زوجها يعقوب الفرحان: “يا عيب الشوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر جمهورها بظهورها منهارة في فيديو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وجّهت كلاماً قاسياً بحق زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

وقالت: “ترى كرامتي ممكن أسامح فيها، بكيفك أنا زوجتك.. لكن كرامة أمي وولدي لا”.

وأضافت: “ترى ما كان يسألك عن رجلك.. كان يسألك عن زوجتك وولدك، احترم ولدك يا يعقوب ولا تقول لا لا لا أنا مطنش.. بيسألك عن زوجتك اللي هي ليلى إسكندر.. إلى عمرها ما خانتك.. إلي سوت بيتك وعيلتك وولدك.. وصلت لإن أمي وصلت للسعودية، أنا إللي حفرت في الصغر علشان تسوي نفسك وتسويك وتسوي كل شيء”.

وتابعت: “أنت ترضى عليّ وعلى ولدك؟ لا ولله ثم ولله، خلي أنثى سعودية توقف ضدي تخسي وتعقب”.

وأوضحت أنها تكلمت مع والدة الفرحان هاتفياً، والتي أكّدت أنها إلى جانبها.

واستكملت: “يا عيب الشوم… تفو علّي بتحب”.

وكان الفرحان أجاب على سؤال حول أخبار وشائعات انفصاله عن اسكندر بقوله: “لا ألتفت لهذه الأمور، ولا أحس إنه حدا يهمني، مطنش وعايش حياتي والأمور تمام ما في أي مشكلة”.