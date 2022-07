جوليان مور رئيسة في مهرجان البندقية السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2022 ، عن تعيين جوليان مور رئيسة للجنة التحكيم الدولية للمهرجان لهذا العام في نسخته التاسعة والسبعين، والذي يقام خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر من هذا العام.

وبحسب موقع screendaily ، ترأس مور لجنة تحكيم مكونة من سبعة أشخاص ، إلى جانب المخرجة الفرنسية أودري ديوان ، التي فازت العام الماضي بجائزة الأسد الذهبي عن حدث “حدث”، والمخرج الإيطالي ليوناردو دي كوستانزو، والمخرج الأرجنتيني ماريانو كوهن.

ومن بين أعضاء لجنة التحكيم أيضًا المخرج الإسباني رودريغو سوروجوين، الممثلة ليلى حاتمي، والمؤلف وكاتب السيناريو الياباني البريطاني Kazuo Ishiguro، ويتم اختيار لجنة التحكيم من قبل مجلس إدارة La Biennale di Venezia الذي ينظم المهرجان ؛ بناء على اقتراح مدير المهرجان ألبرتو باربيرا.

ويمنح المهرجان ثماني جوائز: الأسد الذهبي لأفضل فيلم ؛ جائزة الأسود الفضية لجائزة لجنة التحكيم الكبرى وأفضل مخرج ؛ جوائز Coppa Volpi لأفضل ممثلة وممثلة ؛ جائزة لجنة التحكيم الخاصة ؛ جائزة أفضل سيناريو. و Marcello Mastroianni لأفضل ممثل أو ممثلة شابة جديدة.

وتُعد مور تاسع امرأة تترأس لجنة تحكيم دولية في تاريخ المهرجان الممتد 79 عامًا. والثالثة في السنوات الست الماضية ، بعد أنيت بينينج في عام 2017 ، ولوكريسيا مارتل في عام 2019 ، وكيت بلانشيت في عام 2020. وقد ترأس لجنة تحكيم العام الماضي صانع الأفلام الكوري الجنوبي بونج جون هو. بالإضافة إلى الجائزة الكبرى لحدث ، فقد منحت جائزة لجنة التحكيم الكبرى لباولو سورينتينو عن “يد الله” ، والأسد الفضي لأفضل مخرج لجين كامبيون “قوة الكل”.

يذكر أن جوليان مور فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في عام 2015 عن فيلم Still Alice ، وقد تم ترشيحها سابقًا لجائزة أفضل ممثلة وأفضل اثنتين من الممثلات الداعمات لأوسكار، كما أنها لديها سجل حافل مع البندقية، فقد فازت بجائزة لأفضل فرقة في عام 1993؛ ثم أفضل ممثلة Coppa Volpi وجائزة الجمهور في عام 2002 للمخرج Todd Haynes عن Far From Heaven.

كما فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 2014 عن برنامج Maps To The Stars. وتقاسمت الجائزة المكافئة مع نيكول كيدمان وميريل ستريب في برلينالة 2003 عن The Hours.

وصنفت جوليان مور بين أجمل 50 وجه في العالم من قبل مجلة people، بالعام 2001، كما صنفت من بين أكثر 100 شخص مؤثر في العالم من قبل مجلة فوربس 2005، وهي ثاني ممثلة في التاريخ تحصل على جائزة “أفضل ممثلة” في المهرجانات السينمائية الثلاثة الكبيرة ( كان- برلين- البندقية).