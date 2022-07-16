شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس فى صور جديدة بعد عودتها لطبيعة وزنها قبل الحمل والولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت جينيفر لورانس مميزة للغاية مؤخرًا أثناء ظهورها في شوارع نيويورك بفستان أزرق، حيث يعد هذا الظهور الأول لها بمفردها بعيدًا عن زوجها كوك ماروني الذى اعتاد الثنائى التنزه معًا على مدار الأيام الماضية مثلما التقطت عدسات المصورين، بحسب التقارير العالمية.

وأكد تقرير الديلي ميل أن لورانس بدت خلال الفستان باللوك المعتاد لها قبل الحمل، إذ عادت لطبيعة وزنها بسرعة شديدة، مثلما أكد الموقع الشهير مؤخراً.



جينيفر لورانس

وسبق أن أكدت التقارير مؤخراً ان جينيفر لورانس وزوجها يحاولان البحث عن خطوة جديدة في حياتهما بعد الترحيب بطفلهما الأول في فبراير الماضى، إذ رصدتها أعين المصورين وفقًا لأكثر من موقع اجنبى أكدوا أن الممثلة الشهيرة تستعد بصحبة زوجها للانتقال لمنزل جديد يعيشان فيه.

وأضاف تقرير الديلي ميل أنهما مؤخرًا تم رصدهما أثناء معاينة قصر يصل سعره إلى 20 مليون دولار، ويتواجد في منطقة بيل إير، كما أنه كان مملوكًا للمخرج الشهير إرنست لوبيتش.



جينيفر لورانس

وكانت تقارير أفادت بأن النجمة العالمية جينيفر لورانس أصبحت أمًا جديدة بعد أن رحبت بطفلها الأول مع زوجها كوك ماروني، 37 عامًا، وأشارت تقارير TMZ إلى أن ممثلة Hunger Games ، 31 عامًا، ولدت في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأبقت جينيفر لورانس حملها سرا حتى سبتمبر، ولقد ظلت بعيدة عن الأنظار منذ ذلك الحين ، الى أن شوهدت في إحدى المرات علنًا بالقرب من عيد الميلاد الماضي.