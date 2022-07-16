شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إبراهيموفيتش قريب للتجديد لكبير العاصمة الإيطالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوشك اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من إتمام إتفاقه مع ميلان حول صيغة العقد الجديد، وتري إدارة النادي الإيطالي أن اللاعب قادر على العطاء فى الفترة، وأن عامل السن لن يعيق اللاعب، نظرا للياقة البدنية العالية التي يتمتع بها المهاجم الكبير.

وأثبت زلاتان أن العمر مجرد رقم، لا سيما أن اللاعب تجاوز عامه الأربعين وما زال يركض بالكرة كأنه فى العشرين من عمره، ويتمتع اللاعب بالإرتقاءات العالية فى الضربات الرأسية، بالإضافة للركلات الهوائية الخارقة للطبيعة التي يسجل بها اللاعب للأهداف.

موقف اللاعب من تجديد تعاقده

ويري اللاعب أنه ما زال أمامه الكثير لتقديمه، وأن أسدال الستار حول مسيرته المروية لم يأتي توقيتها بعد، معربا بثقته العالية أنه قادر على الفوز مع الفريق بالدوري الإيطالي من جديد، كما أعرب عن استطاعته من أن يصير هداف للكالتشيو فى هذه المرحلة العمرية.

وأضاف عن سعادته باللعب لصفوف ميلان للمرة الثانية فى تاريخه، وإعادة تجربته السابقة بموسم 2011، وأن إختتام حياته الكروية فى ذاك المكان سيعد خير ختام له، وأكد أنه سيقدم كل ما لديه لحفاظ الفريق على بطولة الدوري فى الموسم المقبل.

موقف إدراة من تجديد تعاقدها مع اللاعب

وأوضحت إدارة الفريق أن اللاعب مفيد جدا للفريق فى الوقت الحالي، وإنه يعد مصدر إلهام كبير لجميع زملائه بالفريق، حيث أنه يخلق بداخلهم دائما روح التحدي وعدم الإستسلام، ومواجهة التحديات بكل شجاعة وإقدام، ومن ثم فإن بقائه فى الفريق أمره لا يحتاج لنقاش. وأعلن كبير العاصمة الإيطالية "ميلانو"، أن العقد الجديد من المتوقع أن يكون لمدة موسما واحدا، ومن ثم التخطيط لتكريم اللاعب بالشكل الذي يليق بإمكانياته وبكل ما قدمه خلال مسيرته الكروية.

ماذا قدم اللاعب مع الفريق الإيطالي

وساهم زلاتان بـ11 هدفا خلال مشاركته في 23 مباراة بقميص ميلان في الدوري الإيطالي بالموسم المنتهى، حيث سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى وذلك فى إجمالي 1006 دقيقة سجل ظهوره خلالهم مع الفريق.

وكان لدور اللاعب الكبير وقتاله فى أرضية الملعب دور الحسم فى تتويج الفريق بالكالتشيو، فى فترة غاب فيها اللقب عن الفريق لمدة 11 عاما، بعد ماراثون كبير خاضه الفريق مع غريمه إنتر ميلان، واستطاع إبرا من إظهار روح التحدي لجميع مهاجمي المسابقة، فى إشارة قوية منه أن السلطان لم يمت بعد.

مهارات زلاتان إبراهيموفيتش