“براندو الشرق” يجمع أمل عرفة وجورج خباز على “شاهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة السورية أمل عرفة عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “براندو الشرق” المقرر عرضه قريباً، على منصة شاهد vip، وذلك عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام”.

وظهرت أمل عرفة على البوستر بفستان وقبعة حمراء، وبرفقتها الفنان جورج خباز الذي يشاركها بطولة العمل ممثلاً ومؤلفاً له. وظهر “خباز” وهو يقود دراجة نارية .

ولم تفصح أمل عرفة، عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل، واكتفت فقط بتشويق متابعيها للعمل حيث علّقت قائلة: “براندو الشرق..قريباً على تطبيق شاهد vip”.

“براندو الشرق”، ينتمي إلى نوعية الكوميديا السوداء، ويضم عدداً من النجوم بجانب أمل عرفة وجورج خبارز، منهم ، زينة مكي، وسينتيا كرم، والعمل من تأليف جورج خباز، إخراج أمين درة.

يذكز أن آخر أعمال الفنانة أمل عرفة مسلسل “حوازیق ” الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي ، وشارك فيه الفنانة سلمى المصري، رنا شميس، وائل رمضان، علا باشا، فاتح سلمان، وآخرين وهو من تأليف زياد ساري، وإخراج رشا كوكش.