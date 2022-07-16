وجهت رسالة لهؤلاء.. ماذا قالت أصالة بعد نجاح أغنية “غلبان”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة أصالة نصري، على توجيه رسالة شكر إلى صناع أغنيتها الجديدة “غلبان”، التي طرحتها منذ أيام ونالت استحسان الجمهور ومحبيها.

ووضعت أغنية “غلبان ” أصالة في صدارة موقع ” يوتيوب”، بعد أن حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ صدورها على قناة “روتانا” بموقع “يوتيوب”، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “غلبان اوي غلبان عايش على اللي كان .. فاكرنا زي زمان غلبان اوي غلبان”.

ومن بين الأشخاص الذين أشادت بهم أصالة ملحن الأغنية إيهاب عبد الواحد الذي وصفته بالملحن الشاطر، وأيضا مؤلفة الأغنية منة القيعي التي وصفتها أيضا بـ ” الجريئة الرهيبة”، كما أشادت أيضاً بموزع الأغنية أحمد طارق لمساهمته الكبيرة في نجاح الأغنية “.

ونشرت أصالة مقطع فيديو من الأغنية، عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، وعلقت قائلة: “شكراً على هالفرحه اللي غمرتوني فيها بنجاح غلبان .. أنا رسمت أداءها بخيالي ورحت الاستوديو مرّات لوصّل كلّ كلمه بشكل جديد عن كلّ شي غنيته”.

وأضافت: “إيهاب عيد الواحد الملحّن الشاطر جدّاً مع منّه القيعي الشاعره الجريئه الرّهيبه كان إلهم دور كبير كمان بهالأداء ومنهم أخدت جمل كتير أنتوا حبيتوها والموزًع كمان أحمد طارق كان إله دور بالتجديد اللي هوّه أبدع فيه”.

واختتمت أصالة تعليقها، قائلة: “شكراً لكل شخص ساهم بصناعة هالأغنيه اللي عملت أهم شي بالدّنيي وهوّه سعادتكم.. ياربّ أيامكم كلها فرح وعيد وفنّ ومحبه وصحبه حلوه”.