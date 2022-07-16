شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ابتعاده عن هيوليوود.. بروس ويليس يزور موقع فيلم Die Hard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أنه مر 34 عامًا منذ أن لعب دور البطل جون ماكلين عام 1988 في فيلم Die Hard، إلا أن النجم العالمي بروس ويليس عاد إلى موقع مشهد الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث قام بزيارة ساحة الفيلم الشهيرة في ناكاتومي (فوكس بلازا) بلوس أنجلوس.

وكان ظهور الممثل البالغ من العمر 67 عامًا نادرا الفترة الاخيرة بعدما تم تشخيص إصابته باضطراب في القدرة على الكلام في وقت سابق من هذا العام ، مما دفعه إلى التراجع عن هوليوود.

وشاركت زوجة بروس ، إيما ، مقطع فيديو على Instagram حيث قام الزوجان برحلة في حارة الذاكرة لإعادة تذكر الفيلم الشهير .

وكان قد زعم موقع صحيفة "نيوريوك بوست" أنه تم استغلال بروس ويليس من قبل منتجي الأفلام الذين استمروا في تصويره في الأفلام على الرغم من أنه لم يكن قادرًا على تذكر خطوطه أو أدائه بسبب فقدان القدرة على الكلام.

اتهم معرض منتج الأفلام راندال إيميت، 51 عامًا، أنه كان على علم بحالة الممثل الشهير الصحية، لكنه دفعه للعمل على الرغم من صعوبة ذلك، وقالت المصادر أيضًا إن إيميت كان سعيدًا بمواصلة ربط اسم ويليس بالأفلام، حتى عندما تعثر بطل الحركة.

وكان إيميت المنتج لـ Midnight in the Switchgrass ، أحد أكثر أفلام الممثل البالغ من العمر 67 عاماً، الحديثة شهرة والذي ظهر فيه كضابط في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ففي سبتمبر 2020، لم يتمكن المخرج من إقناع ويليس بركل الباب حتى بمساعدة منسق، وفقًا للعديد من أفراد الطاقم، ما دفعه إلى الشعور بالإحباط بعد أن غادر مكان التصوير وهو يتساءل بارتباك "هل فعلت شيئًا خاطئًا؟".

فما كان من إيميت إلا أن اتصل بخطيبته كينت، وقال لها وهو يبكي: "لا يمكنني فعل هذا بعد الآن"، مضيفاً: "إنه أمر محزن للغاية، لا يستطيع بروس تذكر أي من سطوره، إنه لا يعرف مكانه".

لكن رغم ذلك، لم يتوقف المخرج عن العمل مع نجم Die hard بعد تلك المكالمة الهاتفية، بل واصل إنتاج خمسة أفلام حركة أخرى.