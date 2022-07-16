شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يروج لأحدث أغنياته "دوم دوم" بتوقيع عزيز الشافعى وتامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المطرب محمود العسيلى، جمهوره لأغنيته الجديدة "دوم دوم"، التي من المقرر طرحها قريبًا بمناسبة موسم الصيف، حيث شارك بوستر للأغنية على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلاً: "جاهزين".





وكان قد أعلن الفنان محمود العسيلى، استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "دوم دوم" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب العسيلي، عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع الملحن عزيز الشافعى، والشاعر تامر حسين، والموزع أحمد طارق يحيى.

واستكمل قائلاً: أحب أغنية "دوم دوم" جداً لأنها لون جديد ومختلفة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

جدير بالذكر أن أخر أغنية للعسيلة، هى "مسيكب" من كلمات الشاعر فلبينو، ألحان محمود العسيلى، توزيع رامى سمير، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا .

وكانت آخر حفلات الفنان محمود العسيلى، فى الإسكندرية، إذ نشر صورا فوتوغرافية من حفله الغنائي الأخير، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام":" إسكندرية ديما في حتة تانية".