فنانة مصرية شهيرة ترفض دخول إبنتها مجال الفن

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” خلال حلولها ضيفة ببرنامج (بيت للكل) المذاع عبر القناة الأولى المصرية عن رفضها دخول إبنتها ” ملك ” مجال الفن والتمثيل في الوقت الحالي .
حيث أشارت رانيا فريد شوقي إلى أنها تهتم بإنهاء إبنتها ملك لدراستها أولا ثم يمكنها بعد ذلك الالتحاق بالفن نظرا لرغبة إبنتها في التمثيل .
وأضافت الفنانة المصرية أنها تتبع في هذا الأمر خطى والدها الفنان الراحل ” فريد شوقي ” الذي رفض أيضا دخولها التمثيل في البداية لكونه يرى أن هذه المهنة هي مهنة شاقة على المرأة .
فقالت : ” كان رافض إن أنا أمثل مش عشان التمثيل غلط .. هو كان شايف إن التمثيل مهنة شاقة جدا، مهنة ملهاش مواعيد .. ممكن تسرقك ومتكونش أسرة وأطفال بالذات للستات ” .
وتابعت رانيا فريد شوقي حول موقفها تجاه ذلك : ” مع ضغطي لإني مش شايفة غير إن أنا عايزة أمثل ومعنديش هواية تانية فحصل إنه أنتجلي فيلم شربات ” .
وواصلت : ” الأهالي دي عندها حق، أنا بعمل كده .. ملك بنتي عايزة تمثل قولتلها لما تخلصي تعليم زي ما هو عمل معايا بالظبط ” .
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