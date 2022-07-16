شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام إيرينا شايك بدعم الحرب الروسية فى أوكرانيا بسبب طبق سلطة.. وعارضة الأزياء ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، دخلت فى قلب عاصفة هجوم على وسائل التواصل الاجتماعى بعد اتهام متابعيها بدعم الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك باستخدامها رمز "Z" فى صورة نشرتها على إنستجرام.

ونشرت إيرينا شايك، صورة عبر خاصية "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها صورة طعام، بدا وكأنه سلطة البطاطا، وعلقت عليها: "الروس يوم الأربعاء" (Russianzz on Wednesday) مستخدمة حرف الـ"Z" فى غير موضعه، ما اعتبره البعض بمثابة إشارة لدعم عارضة الأزياء الروسية للحرب التى تخوضها بلادها فى أوكرانيا.



السوشيال ميديا تهاجم ايرينا بسبب صورة طبق سلطة

وحرف "Z" تستخدمه القوات المسلحة الروسية، وتضعه على طائرات عسكرية ودبابات تستخدم فى الحرب على أوكرانيا، وهو رمز لـ" Za Pobedu"، التى ترمز "للنصر" بالروسية.

ورأى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن ما نشرته عارضة الأزياء الروسية بمثابة دعم للحرب على أوكرانيا، بالرغم من أنها أعلنت سابقا رفضها للحرب.



توضيح ايرينا للفهم الخاطئ للصورة

وبعد هذا الهجوم، تحدثت إيرينا شايك، أخيرًا وواجهت مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى على "إنستجرام"، الذين اتهموها بدعم الغزو الروسى لأوكرانيا، وأكدت أنه لا يوجد معنى خفى فى الصورة، وكتبت فى "ستورى" جديد، "أحيانًا تكون السلطة مجرد سلطة.. لا توجد رسائل مشفرة أو تعليق سياسى هنا.. أتمنى للجميع الحب"، وأضافت إيرينا، رمزًا تعبيريًا على شكل قلب وردى فى نهاية بيانها القصير للتعبير عن عدم وجود نوايا سلبية لديها.

ويشار هنا إلى أنه بعد أيام من الحرب الروسية على أوكرانيا، وتحديدا فى 28 فبراير الماضى، نشرت إيرينا شايك، عبر إنستجرام، "لا للحرب"، داعية الناس للتبرع إلى اليونيسيف والصليب الأحمر فى أوكرانيا.