شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسينما": لا صحة لمنع عرض فيلم درامز بنادى سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن منع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية عرض الفيلم التسجيلى القصير درامز للمخرجة "ناهد نصر" ضمن فعاليات نادى سينما المرأة.

أكدت أنه لا صحة لهذا الكلام وأن المركز القومى للسينما قد عرض على جهاز الرقابة ما يقارب من خمسة عشر فيلما للحصول على الموافقة بالعرض خلال الموسم القادم للنادى وليس فقط لهذا الشهر، ومن جانبها أجازت الرقابة الموافقة على الأفلام تباعًا، حيث إنه من المقرر عرض باقى الأفلام خلال الموسم القادم لنادى سينما المرأة والذى يقيمة المركز القومى للسينما شهريا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

كانت المخرجة المصرية ناهد نصر قد أعلنت منع عرض فيلمها التسجيلي القصير "درامز" بنادى سينما المرأة بالهناجر، برغم أن الرقابة سبق واعتمدت الفيلم ومنحته تصنيفا عمريا +12 عاما، ووافقت على مشاركته في المهرجان القومي للسينما وحصل على جائزة النقاد لأفضل فيلم تسجيلي قصير للعام 2022. وهو ما نفته رئيس المركز القومى للسينما.