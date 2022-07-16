شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد موسى يستأنف تصوير "مهب الريح" بطولة هند صبرى وماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف المخرج أحمد خالد موسى تصوير مسلسل "مهب الريح" بطولة النجمة هند صبرى وإياد نصار وماجد المصرى، غدًا الأحد، وذلك بعد توقف إجازة عيد الأضحى، حيث كان قد صور فريق العمل ما يقرب من أسبوعين من أحداث المسلسل، الذى تدور حلقاته في 45 حلقة مجزئة على 3 أجزاء.

وصور أمس الجمعة مخرج العمل أحمد خالد موسى عدة مشاهد جمعت كل من هدى المفتى وعلى الطيب ومجموعة من الفنانين الشباب، ومن المقرر استكمال باقى المشاهد بداءا من الغد مباشرة .

مسلسل " مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، وتظهر هند صبرى متزوجة من الفنان ماجد المصرى ويمران بحدث كبير يغير مجرى حياتهما تماماً.

مسلسل "مهب الريح" وهو بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن هند صبرى يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم "كيرة والجن"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.