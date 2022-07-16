بسبب صورة مع قوس قزح .. اتهام ” باسم ياخور ” بدعم المثلية الجنسية

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 05:43 مساءً - تعرض الفنان السوري ” باسم ياخور ” إلى الهجوم والانتقادات من جانب بعض المتابعين الذين اتهموه بدعم (المثلية الجنسية) بسبب نشره لصورة بجانب قوس قزح .

فظهر باسم ياخور في الصورة خلال تواجده بأحد الأماكن ومن خلفه قوس قزح .. وكتب في تعليقه عليها : ” يبقى قوس قزح من أجمل ما يمكن أن يشاهد ” .

وخرج باسم ياخور للرد على تلك الاتهامات حيث أعاد نشر الصورة التي أثارت حالة من الجدل في تغريدة له عبر حسابه على تويتر كاشفا عن الهدف منها وحقيقة دعمه للمثلية .

فقال : ” نشرت هالصورة مع قوس قزح ك ستوري على إنستغرام، وكتبت: يبقى قوس قزح من أجمل ما يمكن أن نشاهد ” .

وتابع الفنان السوري : ” صدقاً بدون مبالغة لهلق مية واحد صار باعتلي له يا أستاذ معقول بتشجع المثلية .. على فكرة قوس قزح ظاهرة طبيعية جميلة ” .