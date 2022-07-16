رامي صبري يحيي ذكرى وفاة شقيقه الأولى : ” أنا مقصرتش معاك والله “

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 05:43 مساءً - أحيا الفنان ” رامي صبري ” الذكرى السنوية الأولى لوفاة شقيقه الأصغر ” كريم صبري ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة لقبر شقيق رامي صبري، كتب الأخير في تعليقه عليها : ” أخي الغالي .. زي النهاردة تلقيت الخبر الصادم وهو خبر وفاتك .. يوم من اسوء أيام حياتي بجد، وحشتنا يا كريم يا طيب ” .

وتابع : ” اه بغني وبشتغل لكن مش مبسوط، في حاجة مهمة دايما ناقصة .. دايما ببص ورايا علشان اشوفك مش بلاقيك زي ما كنت دايما معانا .. فاكرك وكل يوم بدعيلك كل ما بفتكرك يا طيب ” .

وأضاف الفنان رامي صبري : ” أنا مقصرتش معاك والله .. بس هو ربنا عايز كده، وأقصى ما يمكن أن يفعله إنسان هو تنفيذ إرادة الله .. ربنا يرحمه يا غالي ويصبرنا ويصبر أمي ” .