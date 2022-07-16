محمد منير يدخل في نوبة بكاء أثناء الغناء على المسرح

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 05:43 مساءً - أحيا الفنان ” محمد منير ” حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعة بمدينة الإسكندرية بعد غياب لمدة 10 سنوات والتي شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا .

وخلال الحفل وأثناء غناء الكينج لأغنية ( أنا بعشق البحر) دخل محمد منير في نوبة بكاء جعلته لا يتمكن من الاستمرار في الغناء وسط تشجيع الجمهور له .

وتدخل أحد أعضاء فرقته لمساعدته ومحاولة تهدئته وقام باعطائه كوب من الماء حتي يستأنف غنائه مرة أخرى .

وأرجع المتابعون سبب بكاء النجم محمد منير إلى وفاة صديقه المقرب ” رومان بونكا ” الذي وافته المنية منذ عدة أسابيع .

وكان محمد منير قد طالب جمهوره في بداية حفله بالدعاء لصديق عمره وأحد أعضاء فرقته الغنائية دومان بونكا .

فقال : ” النهاردة ‏بعزي كل الألمان في وفاة صديقي الملحن رومان بونكا .. واللي كانت جنازته اليوم، وكان محبًا لأهل ‏الإسكندرية .. وأحب أهديله أغنية تعالى نلضم أسامينا ” .