كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 05:43 مساءً - أحيا الفنان ” محمد منير ” حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعة بمدينة الإسكندرية بعد غياب لمدة 10 سنوات والتي شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا .
وخلال الحفل وأثناء غناء الكينج لأغنية ( أنا بعشق البحر) دخل محمد منير في نوبة بكاء جعلته لا يتمكن من الاستمرار في الغناء وسط تشجيع الجمهور له .
وتدخل أحد أعضاء فرقته لمساعدته ومحاولة تهدئته وقام باعطائه كوب من الماء حتي يستأنف غنائه مرة أخرى .
وأرجع المتابعون سبب بكاء النجم محمد منير إلى وفاة صديقه المقرب ” رومان بونكا ” الذي وافته المنية منذ عدة أسابيع .
وكان محمد منير قد طالب جمهوره في بداية حفله بالدعاء لصديق عمره وأحد أعضاء فرقته الغنائية دومان بونكا .
فقال : ” النهاردة بعزي كل الألمان في وفاة صديقي الملحن رومان بونكا .. واللي كانت جنازته اليوم، وكان محبًا لأهل الإسكندرية .. وأحب أهديله أغنية تعالى نلضم أسامينا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد منير يدخل في نوبة بكاء أثناء الغناء على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.