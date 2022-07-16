كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 05:43 مساءً - أعلنت الفنانة ” ريم سامي ” في بيان لها نشرته في الساعات القليلة الماضية فسخ خطوبتها وانفصالها عن رجل الأعمال ” طارق هيمن ” وذلك بعد مرور عام على احتفالهما بخطبتهما .
وأشارت ريم سامي في بيانها إلى أن الانفصال وفسخ الخطبة تم بين الطرفين والعائلتين في هدوء واحترام .. كما حذفت الصور التي تجمعها بخطيبها عبر حسابها على موقع انستجرام .
وكانت الفنانة الشابة ريم سامي قد احتفلت بخطوبتها من طارق هيمن في حفل كبير أقيم على مدار ليلتين في أحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي وحضره عدد كبير من نجوم الفن .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام من الارتباط .. ريم سامي تعلن فسخ خطوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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