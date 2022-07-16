بعد عام من الارتباط .. ريم سامي تعلن فسخ خطوبتها

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 05:43 مساءً - أعلنت الفنانة ” ريم سامي ” في بيان لها نشرته في الساعات القليلة الماضية فسخ خطوبتها وانفصالها عن رجل الأعمال ” طارق هيمن ” وذلك بعد مرور عام على احتفالهما بخطبتهما .

وأشارت ريم سامي في بيانها إلى أن الانفصال وفسخ الخطبة تم بين الطرفين والعائلتين في هدوء واحترام .. كما حذفت الصور التي تجمعها بخطيبها عبر حسابها على موقع انستجرام .

وكانت الفنانة الشابة ريم سامي قد احتفلت بخطوبتها من طارق هيمن في حفل كبير أقيم على مدار ليلتين في أحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي وحضره عدد كبير من نجوم الفن .