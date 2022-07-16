شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ تتمسك بضم صخرة الدفاع الهولندية من السيدة العجوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعربت إدارة بايرن ميونخ الألماني، على سعيها لحسم التعاقد مع المدافع الهولندي المخضرم ماتيس دي ليخت، وتسعي إدارة النادي البافاري من تدعيم خطها الخلفي إستعدادا لتحديات الموسم الجديد، إضافة إلى سعى الفريق لإسترجاع دوري أبطال أوروبا، والذي يعد التحدي الأكبر للفريق خلال الفترة الحالية.

عوائق تواجه الصفقة

وتواجه الصفقة صعوبة شديدة خلال الفترة الحالية، فى الوقت التي تمسكت فيه إدارة النادي الألماني بالحصول على 100 مليون يورو، الشئ الذي تراه إدارة البايرن مبالغ فيه بصورة كبيرة، الأمر الذي قد يصعب الوصول إلى صيغة تفاهم بين إدارة الفريقين

كيف يري اللاعب مستقبله فى الموسم الجديد

ويتوقع اللاعب إستمراره مع ناديه الحالي "السيدة العجوز" ، يأتي ذلك فى الوقت الذي يري اللاعب، صعوبة التفريط فيه خلال الفترة المقبلة من إدارة النادى الإيطالي، بعد خسارة لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وأبتعد الفريق عن المنافسة بشكل كبير.

وواصل دي ليخت بأن رغبته ، تأتي فى الرحيل خلال الفترة المقبلة، ويظن اللاعب إنه أفتقد بريقه منذ رحيل رونالدو عن الفريق، وابتعاد الفريق فى الفترة الماضية، عن المنافسة على البطولات المحلية، وغيابه الآخر عن البطولات القارية، الشئ الذي أحبط اللاعب بشدة فى الفترة الأخيرة.

إدارة البايرن تسعي لتخفيض قيمة اللاعب

ووفقا لبعض التقارير الصحفية الألمانية، فإن إدارة البايرن تضغط بشكل كبير على اللاعب، وتحاول إقناعه بالتمسك بالرحيل خلال الفترة الحالية، ومن الناحية الآخري تواصل الوصول إلي صيغة إتفاق ترضي الجانب الإيطالي، للموافقة على رحيل اللاعب خلال المريكاتو الصيفي الحالي.

وتشير تقارير إيطالية بأن النادي الألماني بصدد إرسال عرض جديد بقيمة 60 مليون يورو، فى محاولة قد تكون الأخيرة لإقناع نظيره الإيطالي ، وتري إدارة البايرن فى اللاعب خامة طيبة للغاية تدفعها لحسم التعاقد معه، حتي وإن تأثر مستوي اللاعب فى فترات كبيرة مع "السيدة العجوز" .

من جانبه، أكد اللاعب لمصادر قريبة منه، إنه لن يجدد تعاقده مع الكبير الإيطالي، فى محاولة منه للضغط على إدارة الفريق للموافقة على رحيله للكبير البافاري وتسهيل من إجراءات إتمام الصفقة.

مهارات دي ليخت