إسرائيل قتلت شقيقه.. محمد فؤاد باكيًا: أتمنى معرفة مكان قبره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المطرب المصري محمد فؤاد تعاطفاً كبيراً معه، بعد بكائه على الهواء، بسبب فقده شقيقه في حرب 67 وعدم معرفة مصير جثمانه وأين تم دفنه.

وقال فؤاد في اتصال مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية” عبر قناة “أم بي سي مصر”: “أخي تحت الكبير، توفى في 67… لم يعد، عائلة كاملة تعيش على أمل أنه في يوم من الأيام نعرف المكان الذي دفن فيه”.

وأضاف: “نموت من الوجع، نريد أن نرى مقبرته، أمنية حياتنا نزور قبر أخويا ونقرأ له الفاتحة… أبي الحاج فؤاد الله يرحمه عانى كثيراً، كان أي خبر أن حد رجع من الأسر ولا حاجة يروح يدور، والله أصعب من خبر الشهيد أنه يبقى مفقود، كلمة مفقود متعبة، تعباني حتى الآن، وتعبان لتعب أبي أيضاً، تعب الوالد والوالدة كان رهيب”.

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يشعر بمعاناة أهالي الشهداء المفقودين، مضيفاً: “أقسم بالله أمنية حياتي أدفن أخويا وأدفن نفسي معاه، نفسي لكن نعرف مكانه فين، ربنا يوفق الرئيس ويجيب حق ولادنا”.

واختتم فؤاد باكياً: “أقبل إيدكم، يارب يكون هناك خبر سعيد، والله العظيم لأعمل فرح وقتها يسد شوارع مصر، وأغني ويكون آخر يوم أغني فيه، لا أريد شيئاً آخر من الدنيا”.