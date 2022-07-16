شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تنشر فيديو يكشف رأى محمد صبحى وهنيدى وعلاء ولى الدين فى والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة إيمى سمير غانم، مقطع فيديو مجمع عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لعدد كبير من نجوم الفن الذين تحدثوا فى مواقف ولقاءات تليفزيونية سابقة عن والدها الفنان الراحل سمير غانم، وتميزه بنوع خاص من الكوميديا.

وظهر فى الفيديو التي شاركته إيمى، مع الجمهور عبر حسابها على "إنستجرام"، كل من الفنان محمد صبحى، الذى قال عن سمير غانم: "فنان عظيم زي سمير غانم لو قرأ جورنال وفضل يقرأه حاضحك، حاموت على روحى من الضحك، ليه لأن هي لعبة سمير غانم كفنان".

أيضًا ظهر في الفيديو الفنان الراحل علاء ولي الدين، والذى قال: "الأستاذ سمير غانم بيضحكني من قلبي واتعلمنا منه كتير جدًا"، كما قال الفنان لطفى لبيب: "سمير غانم المرتجل الأول في المسرح المصرى"، فيما قال علي ربيع: "كان حلمًا من أحلام حياتي إني أمثل معاه، والحمد لله اتحقق".



حساب ايمى على انستجرام

وأكد محمد هنيدي: "سمير غانم حدوته، ومن زمان ضحكه مختلف، خيال ماشاء الله، وكان من الناس الى نفسى اتشرف معاها على المسرح"، كما ظهر النجم الراحل فاروق الفيشاوى، ضمن المتحدثين فى الفيديو عن تميز سمير غانم، والفنان محمد ثروت، وحمدى الميرغنى.

في سياق آخر، تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، الدعاء لوالديها الراحلين وتذكرهم بكلمات رقيقة، حيث نشرت صوره لهما عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت على الصورة دعاء: "اللهم في يوم الجمعة اغفر لهم وارحمهم، وابدلهم دار خيرا من دارهم، وادخلهم الجنة يارب العالمين".

وعلقت دنيا سمير غانم، علي الصورة التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام: "ربنا يرحمكم يا حبايبي ويسعدكم، انتوا جوا قلبي"، يأتى هذا فيما تُحضر حاليًا النجمة دنيا سمير غانم، لمسرحيتها الجديدة بعنوان مبدئى "روحى أنا"، المقرر أن تقدمها مع الفنان الكوميدى على ربيع وعدد من الفنانين، من إخراج أوتاكا.