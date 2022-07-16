شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى مور تصطحب كلبها فى جولة بمتحف اللوفر رغم الحظر الصارم لدخول الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الممثلة العالمية ديمي مور، بعض الدهشة بعد إحضار كلبها الأليف داخل متحف اللوفر المشهور عالميًا، على الرغم من سياسته الصارمة تجاه الحيوانات داخل المتحف، ونشرت نجمة هوليوود، البالغة من العمر 59 عامًا، صورًا لزيارتها لمعرض باريس عبر موقع "إنستجرام"، وأظهرت للجماهير كيف أنها وكلبتها الأليفة من نوع "الشيواوا بيلاف" استوعبت الثقافة.



تقرير نيويرك بوست

توثق الصور وقوف الاثنين أمام لوحة الموناليزا، للفنان العالمى ليوناردو دافنشى، وأعجبوا لاحقًا بتمثال فينوس دي ميلو الأيقوني، كما يمكن رؤية الكلبة الصغيرة "بيلاف" مدسوسة في قميص مور، وأشارت لقطات النجمة إلى أنها وكلبها هم الوحيدون اللذين أعجبوا بالأعمال الفنية فيما يمكن أن يكون جولة خاصة في المتحف.



الكلب الصغير



الكلب امام اللوحة



ديمى والكلب الصغير فى متحف اللوفر

وفقا لموقع "نيويورك بوست"، فإن المتحف لديه قاعدة صارمة تمنع إدخال الحيوانات إلى المبنى، باستثناء كلاب الإرشاد والمساعدة، وتم إدراج "جميع الحيوانات، باستثناء كلاب الإرشاد أو كلاب المساعدة المصاحبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية أو عقلية" ضمن العناصر المحظورة في المتحف.