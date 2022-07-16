عبد الفتاح الجريني يستعد للزواج قريبا .. من العروس ؟

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 03:50 مساءً - أعلن الفنان المغربي ” عبد الفتاح الجريني ” عن استعداده للاحتفال بزواجه قريبا دون الكشف عن موعد حفل الزفاف في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .
فأشار عبد الفتاح الجريني إلى إنه سوف يودع حياة العزوبية وسيدخل القفص الذهبي قريبا بزواجه من فنانة مغربية لم يكشف عن هويتها .
ووفقا لموقع (في الفن) كشف مصدر مقرب أن الجريني يعيش قصة حب مع مطربة مغربية ومن المقرر أن يقيم حفلين زفاف الأول في وطنهما المغرب والآخر في دبي حيث يقيمان حاليا .
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