شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يتقمص شخصيته فى فيلمه الأخير ويقود طائرته الهليكوبتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما يظهر الممثل توم كروز متعدد المواهب وذي جرأة شديدة، مثلما يظهر بعيدًا عن التمثيل، مثلما ظهر مؤخرًا حينما قاد طائرته الهليكوبتر الخاصة بنفسه وتقمص دوره في آخر عمل له بفيلم Top Gun: Maverick.



توم كروز

وكانت إيرادات فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick، ارتفعت حول العالم، إلى مليار و185 مليون دولار بدور العرض، ولا زالت فى تزايد للعمل التى تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عامًا فى القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.



توم كروز فى صورة أخرى

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.



توم كروز

وفى سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذى حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.