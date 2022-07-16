شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق سمسم شهاب.. ويعلق: إيمانى بالله يجعلنى لا أملك إلا الصبر والدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب سمسم شهاب وفاة شقيقه الأكبر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلاً: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. توفى إلى رحمة الله تعالى أخى الكبير الحاج رضا شهاب.. أسألكم الدعاء له بالرحمة وأرجوكم قراءة الفاتحة على روحه فهو فى حاجة لكل ثواب ولكل حسنة فهو الآن يحاسب.. اللهم ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة.. إلى رحمة الله يا أخى وأبي وصاحبي وحبيبي وسندى.. جوايا كلام كتير وحزن يكفى العالم لكن إيمانى بالله يجعلني لا أملك إلا الصبر والدعاء والرضا".

من ناحية أخرى طرح سمسم فى الفترة الماضية أغنية "أزمة وهتعدى" على يوتيوب من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع ومكساج تامر صقر، لبحث روح الأمل فى المواطنين لتخطى أزمة فيروس كورونا الذى يعانى منها دول العالم أجمع.

وشارك سمسم شهاب مؤخرًا فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، والمسرحية تأليف أيمن العوضى وبطولة مروى اللبنانية وعلاء مرسى وأحمد سلامة وبرلنتى فؤاد والماسة منى السعيد، سمسم شهاب، جمال عبدالحميد، أحمد زهران، مصطفى إمام ، ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى وإخراج حسام الدين صلاح.