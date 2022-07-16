محمد فؤاد يناشد بالعثور على رفات أخيه الشهيد بحرب 67

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 02:47 مساءً - أجرى الفنان ” محمد فؤاد ” مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” طالب من خلالها بمساعدته في العثور على رفات أخيه الذي كان قد استشهد في حرب 67 .

وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرا عن وجود مقبرة في اللطرون بإسرائيل تضم 80 جندياً مصرياً حُرق منهم 20 .. وأن القوات الإسرائيلية قد حفرت مقبرة طولها 20 متراً ودفنت جثث الجنود بها دون وضع شواهد على قبورهم أو التحري من أي معلومات للاستدلال عن هوياتهم .

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا لها أشارت من خلاله إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات .

وتحدث الفنان محمد فؤاد عن شقيقه الشهيد معربا عن أمله وأمنيته في الحياة بالعثور على رفاته ودفنه في قبر فقال : ” إبراهيم فؤاد أخويا اتوفى في 67 .. عيلة كاملة عايشة على أمل في يوم من الأيام يعرفوله تربة وهموت من الوجع ده ” .

وتابع باكيا : ” أنا شفت معاناة أبويا رهيبة جدا، كان أي خبر ينزل في أي مكان إن حد رجع من الأسرى شقى ما بعده شقى .. أصعب من خبر الشهيد إنه يبقى مفقود، كلمة مفقود دي والله متعبة وأنا تعبان لتعب أبويا ” .

وأضاف متحدثا عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي : ” أقسم برب العزة هذا الرجل اللي ربنا أكرمنا بيه سيادة الريس، الراجل ده حاسس بكل معاناة الناس دي وعارف إن ممكن أمر زي ده يكون مريح لقلوب ناس كتير جدا .. ربنا يوفقه ” .

وواصل محمد فؤاد : ” أنا أمنية حياتي ادفن اخويا وادفن نفسي معاه .. كانت صورة بتؤلمني جدا إن احنا بنعامل أسراهم وبنأكلهم ونشربهم وهما داسوا بالدبابات على عيالنا وعملوا كده .. ربنا يوفقه ويعرف يجيب حقهم ” .

واختتم الفنان المصري : ” إبراهيم فؤاد عبد الحميد حسن الشافعي علشان لو الخارجية أو أي أمر في كشوفات بيبقى مكتوب وفيه حاجة بيبقوا لابسينها الجنود ومعروف مين ده .. فرجاء لو فيه خبر سعيد أبوس إيديكو قسما بالله أعمل فرح يسد شوارع مصر واغني ويبقى آخر يوم أغني فيه ما عايز حاجة تاني من الدنيا ” .